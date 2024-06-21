بلقبلة يقترب من العودة إلى “الليغ1”

اقترب الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، من العودة إلى أجواء “الليغ1” الفرنسية، التي غادرها الصائفة الماضية، في تجربة فاشلة نحو أحد، الناشط في دوري “يلو” السعودي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة، أن لاعب بريست السابق، بات قاب قوسين أو أدنى، من العودة إلى الدوري الفرنسي.

وأشار موقع “footmercato” إلى أن بلقبلة، الموجود حرا من أي التزام، بعد فسخ عقده مع نادي أحد، يحظى باهتمام جدي من طرف العديد من أندية “الليغ1″، الراغبة في ضمّه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.