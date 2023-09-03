بلقبلة مطلوب في بلجيكا

رشّحت تقارير صحفية فرنسية، الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري البلجيكي.

ويتواجد بلقبلة، من دون فريق منذ جوان الفارط، بعد نهاية عقده مع نادي بريست الفرنسي.

وأكد الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، بأن بلقبلة، يملك اهتمامات رسمية من الدوري البلجيكي.

مبرزا بأن لاعب الخضر، الذي كان يمني النفس في إنهاء مسيرته في الخليج، قد يلتحق بالدوري البلجيكي، من بوابة نادي ستاندار دو لياج.