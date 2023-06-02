الليغ1 تودّع بلقبلة

ودّع الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، “ليغ1” الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، بعد ترسم مغادرته لنادي بريست الفرنسي.

ونشرت “الليغ1” صورة لمتوسط ميدان الخضر، عبر حسابها على “فيسبوك” وعلقت: “بعد 5 سنوات قضاها داخل جدران بريست، الجزائري هاريس بلقبلة يعلن رحيله عن صفوف الفريق!”

كما أضاف ذات المصدر: “في لامان، تبقى على خير!”

جدير بالذكر أن بلقبلة. قرر الرحيل عن نادي بريست، مع نهاية عقده جوان الجاري. وهو الذي ارتبط اسمه بالالتحاق بالدوري الانجليزي الممتاز، من بوابة شيفيلد يونايتد، العائد إلى أجواء “البريميرليغ”.