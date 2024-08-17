بلقبلة يلتحق رسميا بأونجي الفرنسي

رسّم الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، عودته إلى “الليغ1” الفرنسية، من بوابة نادي أونجي.

وأعلن أونجي، الذي يضم في صفوفه الثلاثي الجزائري الآخر. زين الدين فرحات وفريد الملالي، وحيماد عبدلي، اليوم السبت، عن ضمّه بلقبلة، بعقد إلى صيف 2026.

وكان لاعب الخضر، قد غادر “الليغ1” الفرنسية، صيف 2023، من بريست الفرنسي، نحو أحد السعودي، قبل أن يقرر مغادرة الأخير، بسبب مستحقاته العالقة.

وفي أول تصريح له بعد توقيعه عقدا لموسمين، لم يخف بلقبلة، سعادته بالانضمام إلى أونجي، مؤكدا بأنه متشوّق كثيرا لبدأ مغامرته مع الفريق، وأيضا لملاقاة الأنصار في الملعب الخاص بالنادي “ريموند كوبا”.

كما تمنى الدولي الجزائري، في تصريحاته التي خص بها الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، أن يكون موسمه موفقا مع أونجي،