بلماضي: “أبواب المنتخب الوطني كانت دائما مفتوحة لمن يستحق”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الوافدين الجدد للخضر، مؤكدا بان الأبواب كانت دائما مفتوحة أمام اللاعبين القادرين على تقديمة الإضافة.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “صحيح أن القائمة التي كشفنا عنها لم تكن منتظرة ككل مرة”.
كما أضاف: “المنتخب كان دائما مفتوح أمام كل اللاعبين الذين يستحقون التواجد معنا والقادرين على منحنا نفس جديد”.
وأردف الناخب الوطني: “أبحث في كل مرة على تطوير منتخبنا وضمان التوازن، وعدم احداث خلل في منظومة”.
وتابع جمال بلماضي: “بامكاننا دائما التطور سواء من خلال طريقة اللعب، أو الفرديات لذا هناك دائما لاعبين جدد وآخرين يرحلون”.
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