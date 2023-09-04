بلماضي: “أتأسف لغياب عوار ولن نستدعي أحدا لتعويضه”

تأسف الناخب الوطني، جمال بلماضي، على غياب لاعب روما الإيطالي، حسام عوار، عن مواجهتي تنزانيا والسنغال، في وقت حساس للغاية، بداعي الإصابة.

وقال بلماضي، في تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الاثنين: “عوار مصاب ولم يتمكن للأسف من المشاركة في هذا التربص“.

ليضيف: “تربص سبتمبر مهم للغاية باعتبار أن الكان اقتربت والتصفيات المؤهلة للمونديال ستنطلق نوفمبر القادم.. كنت أريد حضور الجميع ولكن هذه هي كرة القدم”.

ونفى بلماضي في المقابل، الأخبار التي تحدثت عن استدعاء لاعب آخر، من أجل تعويض عوار، في تربص سبتمبر الجاري، وقال: “كنا 25 لاعبا وسنصبح 24”.