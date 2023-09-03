عوار يضيّع رسميا مواجهتي تنزانيا والسنغال

ترسم غياب الدولي الجزائري، ولاعب نادي روما الإيطالي، حسام عوار، عن تربص الخضر المقرر انطلاقه غدا الاثنين، تحسبا لمواجهتي تنزانيا والسنغال.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، بأن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، تلقى ملف عوار، من طرف الطاقم الطبي لنادي روما، بعد إصابته في لقاء الجمعة الماضية أمام ميلان، في “السيري أ” الإيطالية.

مشيرة إلى أنه بعد مشاورات بين الطاقمين الطبيين، وبين عوار والطاقم الفني للخضر، تم اتخاذ قرار إعفاء اللاعب من حضور التربص، من أجل معاينة إصابته من طرف الطاقم الطبي للمنتخب.