بلماضي :”التتويج بالألقاب هدفي دائما”

عبّر الجزائري، جمال بلماضي عن فخره بقيادة نادي الدحيل “لاخويا سابقا” للحصول على لقب الدوري القطري لثاني مرة على التوالي.

وصرّح التقني الصاعد لقناة “الدوري والكأس” :”التتويج بالألقاب كان هدفا دائما لنا، ونعمل دائما بجدية من أجل حصد المزيد مُستقبلا”.

وأضاف :”المشوار كان شاقا، ولكننا عرفنا كيفية تجاوز جميع العقبات من أجل الوصول لغايتنا في نهاية المطاف، وأنا سعيد بهذا”.

وختم :”فريقي يمتلك العديد من العناصر الشابة، وتمكنوا بصفة سريعة من اكتساب الخبرة اللازمة، ومُقتنع بأننا سنتطور في السنوات القادمة”.