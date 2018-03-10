بلماضي :”التتويج بالألقاب هدفي دائما”

الرياضة
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بلماضي :”التتويج بالألقاب هدفي دائما”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الجزائري، جمال بلماضي عن فخره بقيادة نادي الدحيل “لاخويا سابقا” للحصول على لقب الدوري القطري لثاني مرة على التوالي.

وصرّح التقني الصاعد لقناة “الدوري والكأس” :”التتويج بالألقاب كان هدفا دائما لنا، ونعمل دائما بجدية من أجل حصد المزيد مُستقبلا”.

وأضاف :”المشوار كان شاقا، ولكننا عرفنا كيفية تجاوز جميع العقبات من أجل الوصول لغايتنا في نهاية المطاف، وأنا سعيد بهذا”.

وختم :”فريقي يمتلك العديد من العناصر الشابة، وتمكنوا بصفة سريعة من اكتساب الخبرة اللازمة، ومُقتنع بأننا سنتطور في السنوات القادمة”.

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