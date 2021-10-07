بلماضي: “تعبت من الحديث عن الحكام والملاعب.. وكل شخص يتحمل مسؤوليته”

أكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عدم رغبته في الحديث مجددا عن المشاكل التي تحدث خارج المستطيل الأخضر، مفضلا التركيز على مهامه الرياضية.

وقال جمال بلماضي خلال ندوته الصحفية: “الكل معني بتصفيات كأس العالم. نحن نركز على العمل في هذا الصدد ولا يهمنا أشياء أخرى”. مضيفا :”لا أحب الحديث عن الحكام ووضعية الملاعب، وتغيير توقيت المباريات، أفضّل الحديث عن المباريات التي لعبناها والتي تنتظرنا”.

وتابع بلماضي: “مهمتي هي تدريب المنتخب الوطني وأفضّل البقاء في هذه المهمة، وعلى كل شخص تحمّل مسؤوليته”.

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