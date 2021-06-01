بلماضي: ” سعيود ومسعودي رائعان.. ولكن”!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي سبب استبعاد الثنائي أمير سعيود وبلال مسعودي، بالرغم من تألق هذا الثنائي مع فريقي شباب بلوزداد وشبيبة الساورة سواء في البطولة المحترفة بالنسبة لمسعودي الذي يعتبر هداف البطولة، أو أمير سعيود الذي تألق بشكل كبير في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشّط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس ومالي.

وقال: “مسعودي وسعيود تألقا كثيرا وأنا أهنئهما على هذا الأداء، ونحن نتابعهما عن كثب ونتمنى أن يواصلا على نفس المنوال، لكن إ ذا أخذنا على سبيل المثال أمير سعيود، مع من يتنافس في منصبه في المنتخب؟”.

وأضاف: “سعيود صانع ألعاب وللأسف لاعبي رقم 10 قليلون جدا، وفي المنتخب عندنا فريد بولاية الذي لم يحضَ حتى هو بفرصة اللعب أساسيا في المنتخب باستثناء مرة أو مرتين، لهذا أؤكد لكم أن الأهم ليس استدعاء سعيود، لكن إذا كان سيشارك أولا”.

“أؤكد لكم أن سن سعيود لا يهمني لأنه لاعب جيد، لكن المشكل في المنافسة على منصبه، نفس الشيء بالنسبة لمسعودي الذي سجل 17 هدفا في 17 مباراة، لكن سنشركه في مكان من؟، هو يتنافس مع سليماني، دولور، وبونجاح”.

“المنتخب ليس هدية نمنحها لأي لاعب على تألقه مع فريقه، المنتخب يجب أن تصل له بنفسك مثلما فعله بن العمري، بلايلي وعطال”.