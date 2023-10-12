بلماضي :”سليماني لاعب مثالي وخياره للبرازيل أفضل”

شكر الناخب الوطني جمال بلماضي مهاجم الخضر اسلام سليماني كثيرا معتبرا أحد أفضل اللاعبين في المنتخب الوطني.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب مواجهة الرأس الأخضر “نتواجد في نسق تصاعدي، و أردت اللعب أمام السنغال رغم وجود لاعبين، أردت اللعب أمام مصر منذ مدة رغم أن البرمجة لا تخصني”.

كما أضاف عن مواجهة مصر “الجالية كثيرة في الإمارات وسيلعبون أمامنا رفقة أنصارهم، نحن نلعب ضد الأفضل، عند اقتراب التصفيات نريد اللعب أمام منتخبات كبيرة”.

وختم الكوتش بلماضي “سليماني لاعب مثالي وجدي ويحب المنتخب الوطني، خيار البرازيل من أجل البقاء في جو تنافسي”.

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