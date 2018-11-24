بلماضي:” “كنت مقلق” قبل مواجهة الطوغو لكن الحمد لله”

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي عن سعادته بالفوز المحقق في مباراة الجولة الماضية من تصفيات الكان برباعية كاملة أمام منتخب الطوغو.

وأجرى بلماضي حوارا مع التلفزيون الوطني مباشرة بعد عودة الخضر من العاصمة الطوغولية لومي يوم الإثنين الماضي قائلا:

“”ضرتني بزاف” بعد مباراة البنين ..دخلنا ورأينا بعض الأنصار ينتظروننا بالراية الوطنية ، وهذا أثر علي كثيرا، لذلك إنتظرت مباراة الطوغو، لأنني “كنت مقلق” خصوصا أننا لعبنا خارج الديار، لكن الحمد لله فزنا باللقاء.. وإن شاء الله مباراة شهر مارس ستكون مباراة تحضيرية لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.