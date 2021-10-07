بلماضي: لاغا أول لاعب يرفض “الديكة” للالتحاق بالخضر

رفع الناخب الوطني جمال بلماضي، القبعة للاعب الشاب يانيس لاغا، بعد قراره التخلي عن المنتخب الفرنسي للشباب والتحاقه مباشرة بالمنتخب الوطني.

وصرّح بلماضي بهذا الخصوض خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم بمركز سيدي موسى، قائلا: “يحب أن نتحدث عن ما فعله اللاّعب الشاب لاغا، فهذا اللاعب أرفع له قبعتي، فأنا لم أر أيّ لاعب شاب يتخلى عن المنتخب الفرنسي ويلتحق بالمنتخب الوطني. ”

وأضاف:” يانيس هو الآن أول لاعب يتخلى عن المنتخب الفرنسي الشاب لصالح الجزائر.