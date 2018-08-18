بلماضي: “”لا يكفي كونك لاعب قديم أن تكون مدربا ناجحا”

أكد الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي أن مسيرته الطويلة في مجال كرة القدم وكونه لاعب سابق في المنتخب الوطني ساعداله كثيرا على خوض تجربة تدريبية ناجحة.

ونشط الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت بقاعة المؤتمرات عمر كزال التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقال: “مسيرتي كلاعب ساعدتني كثيرا في مجال التدريب فأنا أدرب منذ 10 سنوات، ويمكن القول أن نجاحي لحد الآن مرتبط إلى حد بعيد بمسيرتي كلاعب”

وأضاف:”لا يكفي كونك لاعب قديم أن تكون مدربا، وإلا فكل اللاعبين يصبحون مدربين”