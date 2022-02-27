بلماضي: “لهذا السبب كأس العالم أولوية بالنسبة لمحرز وبقية اللاعبين”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الناخب الوطنية، جمال بلماضي، أهمية التأهل لمونديال قطر، بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني، على غرار القائد رياض محرز.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “المبارتين المقبليت أمام الكاميرون، تعتبران أولوية الاولويات بالنسبة لي وللاعبين”.
كما أضاف: “أنا والعديد من لاعبينا الحالين لم يسبق لنا المشاركة في المونديال، ولاعبين آخرين يتواجدون أمام آخر فرصة لهم”.
وأردف مدرب الخضر: “بالنسبة لمحرز مثلا، بلوغ المونديال هو الأولوية، فهو يعتبر بأنه لم يشارك من قبل في المونديال”.
وتابع جمال بلماضي: “بالنظر لكل هذه العطيات، جميعنا يطمح للتأهل إلى مونديال قطر، لكن قبل ذلك تنتظرنا معركة كبيرة”.
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