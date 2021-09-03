بلماضي :”لهذا السبب لا يلعب بن رحمة أساسيا مع الخضر”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن تألق سعيد بن رحمة اللافت في البريميرليغ الإنجليزية، لن يضمن له مكانة أساسية بشكل مُباشر مع أبطال إفريقيا، باعتبار أن المُنافسة شديدة في منصبه، بتواجد يوسف بلايلي ورشيد غزال وآخرين.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر قائلا في هذا الشأن :”ما يُقدمه بن رحمة مع ناديه ويست هام لا يهمني، الأهم بالنسبة لي هو ما يحدث داخل المنتخب، وأتخذ قراراتي وفقا لهذا المعيار لا غير”.

وأوضح الرجل القوي داخل الأفناك، بأن الخيارات التي يقوم بها دائما، يكون الهدف الأسمى منها قيادة المجموعة لتحقيق الانتصارات والوصول للأهداف المرسومة، لا إرضاء لاعبين على وجه التحديد، وهي الإستراتيجية التي تعطي ثمارها بشكل رائع منذ ثلاث سنوات كاملة.

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