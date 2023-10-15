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الرياضة

بلماضي: “مجموعتنا في “الكان” صعبة ولكن طموحنا كبير”

بقلم محمد لمين صحراوي
بلماضي: “مجموعتنا في “الكان” صعبة ولكن طموحنا كبير”
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وصف مدرب الخضر، جمال بلماضي، لقاءات المنتخب المرتقبة في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، بالصعبة والقوية.

وتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة للـ”كان” المزمع إجراؤها ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024، إلى جانب كل من بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا.

وقال بلماضي، عن هذه المجموعة: “بالطبع التصفيات صعبة وقوية. خاصة في وأننا في آخر كأس إفريقيا انهزمنا ولم نكن في المستوى”.

وأضاف الناخب الوطني، في تصريحات خص بها قناة “أون سبورت” المصرية. من الإمارات أمس السبت: “صراحة ان شاء الله عندنا طموح وسنكون في المستوى”.

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