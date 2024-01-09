بلماضي: مهمتنا إسعاد الشعب وجاهزون لـ “الكان”

أعرب الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن تفاؤله الكبير بقدرة لاعبيه على تقديم مستويات قوية في كأس أمم إفريقيا، وإسعاد الشعب الجزائري.

وأوضح بلماضي، بأن الحالة النفسية للاعبيه جيدة، والجميع مركز على العمل الذي قام به المنتخب خلال تواجده في “لومي” الطوغولية، وأن رفقاء محرز، يحضرون جيدا لـ”الكان”.

وأضاف مدرب الخضر، في تصريحات خص بها التلفزيون العمومي. من تربص لومي: “نعلم أن المنافسة ستكون قوية، ولكن يمكن أن نقول إننا جاهزون”.

وواصل بلماضي: “رغم الصعوبة المتوقعة، لدينا طموح ورغبة واللاعبون يريدون القيام بأشياء كبيرة، وإسعاد شعبنا.. هذه هي مهمتنا إسعاد الشعب، وسنقدم كل ما لدينا من أجل ذلك”.