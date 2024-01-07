بلماضي يشحن لاعبيه بذكريات النجمة الثانية

عرض الناخب الوطني، جمال بلماضي، على لاعبي الخضر، أمس السبت، ريبورتاج مطول، خاص بتتويج 2019 على الأراضي المصري.

ونشر لاعب نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي، ياسر لعروسي، صورة عبر حسابه على “أنستغرام” لعناصر المنتخب الوطني، من مقر إقامتهم. وهم يشاهدون لحظات الاحتفال باللقب القاري على حافلة مكشوفة رفقة الشعب الجزائري، عبر شاشة عملاقة.

ويبحث بلماضي، من خلال هذه الخرجة إلى تحفيز أشباله وإدخالهم في أجواء الـ”كان” لاسيما منهم العناصر التي ستكتشف المحفل القاري، لأول مرة في مشوارها، على غرار عوار وشايبي وماندريا والبقية.