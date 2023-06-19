بلماضي: “مواجهاتنا أمام تونس دائما ما تكون صعبة”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن اللقاء الودي المرتقب غدا الثلاثاء، أمام منتخب تونس، بملعب 19 ماي بعنابة.

وأوضح بلماضي، بأن المباراة تعتبر داربي شمال إفريقيا، والخضر يحبون مثل هذه المباريات، مشددا على ضرورة أن تسير في روح رياضية.

كما أبرز الناخب الوطني، بأن كل طرف يحّب الفوز بالمباراة، وأن أشباله جاهزون لتقديم مباراة في المستوى.

ونوّه بلماضي، بأهمية لقاء الغد رغم طابعه الودي، على اعتبار أن المنافس. يحتل المركز الثالث في تصنيف منتخبات إفريقيا، إلى جانب مشاركته في المونديال.

وختم في تصريحات من مطار عنابة اليوم الاثنين: “منتخب تونس يملك إمكانيات كبيرة، ودائما ما تكون هناك صعوبات في المواجهات المباشرة بين المنتخبان.. سنقدم مباراة جميلة أمام جمهورنا”.