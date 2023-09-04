بلماضي: “مواجهة تنزانيا ستكون مفيدة تحضيرا للكان”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أهمية مباراة الخميس، المقبل أمام المنتخب التنزاني، في إطار تحضيرات الخضر، لمنافسة كأس أمم إفريقيا المقررة ما بين جانفي وفيفري 2024 بكوت ديفوار.

وفي تصريحات قبل إقلاع وفد الخضر نحو قسنطينة، للدخول في تربص لمواجهتي تنزانيا والسنغال قال بلماضي: “هما لقاءين مختلفين ويمكن أن يمنحانا دروسا جيدة”.

ليضيف: “ضد تنزانيا سنكون أمام فريق يبحث عن نقطة من أجل التأهل، وسيقدم كل شيء من أجل الخروج بالتعادل.. هذا النوع من اللقاءات سنراه في الكان، وسنلاقي في مجموعتنا فريقين على الأقل بنفس طريقة لعب تنزانيا”.

قبل أن يوضح بلماضي في السياق ذاته: “نتوقع أن يغلق المنافس اللعب ويدافع من أجل تفادي تلقي الأهداف، ومن جهتنا سنبحث عن المساحات.. علينا إيجاد الحلول وتسجيل الأهداف”.