بلماضي: “يجب استفسار المسؤولين عن سبب تدهور أرضية سيدي موسى”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن مركز سيدي موسى، ليس مؤهلا لاحتضان تربص الخضر، الخاص بشهر سبتمبر الجاري، بسبب سوء أرضية ميدانه.

وأوضح بلماضي، في تصريحات من مطار هواري بومدين، قبل اقلاع طائرة الخضر، عصر اليوم الاثنين، إلى قنسطينة لإجراء التربص قائلا: “أنا مدرب ولست مسؤول على أرضيات مركز سيدي موسى”.

قبل أن يضيف الناخب الوطني: “دوري كناخب وطني مركز على الجانب التقني والفني وما حدث ليس بالجديد”.

وختم بخصوص قضية أرضيات مركز سيدي موسى: “يجب توجيه السؤال بشكل مباشر وواضح، للمسؤولين على المركز التقني عن سبب وضعيته”.