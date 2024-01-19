بلماضي: “نركز على بوركينا فاسو ولا نفكر في المباراة الثالثة حاليا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن كل تركيزهم منصب حاليا على المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو.

وقال بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية اليوم الجمعة: “مباراتنا أمام بوركينا فاسو، ستكون مباراة صعبة على الطرفين”.

كما أضاف الناخب الوطني: “حاليا لا نفكر في المباراة الثالثة أمام موريتانيا، كل تركيزنا على بوركينا فاسو”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه غدا السبت، منتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثانية من نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.