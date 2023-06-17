بلماضي: “نريد الفوز أمام أوغندا والفرصة مواتية لمعاينة بعض العناصر”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن مباراة الغد أمام منتخب أوغندا، فرصة مواتية من أجل تجريب بعض العناصر.

وفور وصول بعثة الخضر إلى مطار دوالا بالكاميرون، اليوم السبت، قال بلماضي: “المباراة ليست مهمة في حسابات التأهل، وعليه لا يوجد أي ضغط”.

مضيفا في تصريحات لـ”النهار: “نريد تقديم مباراة كبيرة، وهدفنا واضح كالعادة سندخل اللقاء من أجل الفوز”.

وختم الناخب الوطني: “الفرصة موانية من أجل مشاهدة بعض اللاعبين الذين لم نشاهدهم”.