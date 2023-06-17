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الرياضة

بلماضي: “نريد الفوز أمام أوغندا والفرصة مواتية لمعاينة بعض العناصر”

بقلم محمد.ل
بلماضي: “نريد الفوز أمام أوغندا والفرصة مواتية لمعاينة بعض العناصر”
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أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن مباراة الغد أمام منتخب أوغندا، فرصة مواتية من أجل تجريب بعض العناصر.

وفور وصول بعثة الخضر إلى مطار دوالا بالكاميرون، اليوم السبت، قال بلماضي: “المباراة ليست مهمة في حسابات التأهل، وعليه لا يوجد أي ضغط”.

مضيفا في تصريحات لـ”النهار: “نريد تقديم مباراة كبيرة، وهدفنا واضح كالعادة سندخل اللقاء من أجل الفوز”.

وختم الناخب الوطني: “الفرصة موانية من أجل مشاهدة بعض اللاعبين الذين لم نشاهدهم”.

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