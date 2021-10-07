بلماضي: “هذا هو السبب الحقيقي لغياب ديلور عن قائمة الخضر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي. السبب الحقيقي وراء غياب المهاجم أندي ديلور عن قائمة المنتخب الوطني للاعبين المعنيين بمواجهة النيجر.

وأوضح بلماضي في هذا الخصوص: “سأجيب بعض الأشخاص التي تتحدث عن غياب ديلور دون امتلاك معلومات الحقيقة”.

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وأضاف: “قبل شهر تلقيت معلومة من مصادر مطلعة. تم تحذيري من خلالها، بأن توقيع ديلور في نيس، سيجعله يغيب عن المشاركة في الكان المقبل، كونه أمضى على اتفاقية تلزمه بذلك”

وتابع جمال بلماضي: “تلقيت رسالة نصية من ديلور، قبل أيام قليلة عن موعد التربص الحالي، أين منح الأولوية لفريقه، وطلب اعفائه من التواجد مع المنتخب الوطني لمدة سنة واحدة”.

وأردف: “قبل تربص مارس الاتحاد الفرنسي رفض تسريح لاعبيه الأفارقة لمنتخباتهم بحجة “الكوفيد”، لاعبون مثل سليماني قاتلو من أجل القدوم للمنتخب، عكس ديلور ولاعب آخر”

واستطرد: “لقد أجريت مناقشة واضحة للغاية معه في تلك المرحلة، حيث ألقيت باللوم عليه، لكن قمت باستدعائه مرة أخرى في جوان”.

وأضاف: “البعض يتسرع في الحكم، وتم اعتباري “حقار”، رغم أن ديلور، حظي بالعديد من الفرص رفقة المنتخب الوطني عندما كان متاحا”

وتابع جمال بلماضي: “ألقي باللوم عليه وعلى ناديه، لقد تحدثت مع مديره الرياضي، الذي أوضح لي أنه يريد أن لا يشارك لاعبوه الأفارقة الدوليون في كأس إفريقيا للأمم، لكن نحن لسنا مجبرين على قبول ذلك”.

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