بلماضي: “هذا هو السبب الحقيقي وراء إبعاد بوداوي” 

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب الحقيقية وراء الإستغناء عن خدمات متوسط الميدان هشام بوداوي الناشط في نيس الفرنسي.

وتطرق بلماضي عن قضية الإبعاد حيث قال “أؤكد ان بوداوي سيغيب عنا بداعي الإصابة وطولها أو قصرها ليس لدينا معلومات عنها”. تابعا “إن شاء الله يرجع لنا في أقرب وقت و نتمنى له الشفاء”.

أما عن وضعية بلايلي قال مهندس الفوز بكأس امم إفريقيا “أنا لست طبيب”. مضيفا “رغم ذلك أؤكد أن بلايلي عانى من إصابة لما كان في قطر”. تابعا “هذه الأمور من إختصاص الأطباء أما من جانبي أؤكد لكم أنه سيكون حاضرا معنا”.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الحارس الجزائري مليك عسلة، من حقه أن يطمح في التواجد رفقة الخضر.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “عسلة مثل أي لاعب جزائري، من حقه أن يطمح في التواجد رفقة المنتخب الوطني”.

وأضاف مدرب الخضر: “نحن نتابع جيدا البطولة التي ينشط فيها، والمستوى الذي يقدمه رفقة ناديه”.

وتابع جمال بلماضي: “حاليا نملك ثلاث حراس في المنتخب الوطني والمنافسة جد عالية، لكن كل شيء ممكن مستقبلا”.

كشف جمال بلماضي عن إمكانية استقدام بعض اللاعبين الجدد مستقبلا، وعن وضعية المتألق سعيود وبعض اللاعبين.

قال بلماضي “المنافسة كبيرة في المنتخب، سعيود لاعب جيد لكن يتواجد في مكانه فيغولي وبولاية، أما عن غشة جيد صحيح، لكن يوجد في مكانة محرز”.

وأضاف “أتابع كل اللاعبين الجزائريين ولا يمكن ان أظلم أي أحد”.

وعن متابعته للاعب زدادكة قال “زدداكة مثلا أتابعه منذ مدة وتكلمت حتى مع موكله لتصحيح بعض أخطائه والنقائص”.

وعن الانتقادات التي تصل بن رحمة في كل مباراة ختم بلماضي ” بن رحمة لاعب من المستوى العالي ولدي ثقة كبيرة في إمكانياته، و اظن انه سيقدم الأفضل مستقبلا”

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