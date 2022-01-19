بلماضي.. هذه الخرجة حفزتنا كثيرا

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الزيارة التي حظي بها رفقة لاعبيه من طرف مناصر جزائري بدوالا الكاميرونية.

كما قال بلماضي، في تصريح حصري لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “مثل هذه الخرجة تمنحنا دائما تحفيز إضافي”.

في حين تابع الناخب الوطني في ذات الخصوص: “نحن نعيش دائما مع أنصارنا منذ البداية”.

ومن جهته حرص قائد الخصر رياض محرز، على شكر الجماهير الجزائرية على دعمهم لكل عناصر المنتخب الوطني

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وحظي المناصر الخاص للمُنتخب الوطني الجزائري “علاء الدين عمراني” باستقبال خاص من عناصر الخضر.

واستقبل اليوم الثلاثاء الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبي الخضر المناصر الذي تنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب.

وذلك على هامش وجبة العشاء بمقر إقامتهم، كما قام الكوتش جمال باهداء المناصر الوهراني قميص الخضر مرفوقا بامضاءه الشخصي وامضاء يوسف بلايلي.

كما التقط المناصر الذي صنع الحدث مؤخرا عبر تلفزيون النهار صورا تذكارية مع نجوم المنتخب الوطني الجزائري.

وقررت بصفة رسمية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التكفل بالمناصر الوهراني المتواجد بمدينة دوالا الكاميرونية لتشجيع المنتخب الوطني.

وقرر رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، التكفل بكل مصاريف إقامة علاء الدين عمراني بمدينة دوالا.

هذا إضافة إلى منحه تذاكر مجانية لحضور كل مباريات المنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وألقى المناصر الوهراني الذي صنع الحدث عبر تلفزيون النهار رسالة تحفيزية على عناصر الخضر الثلاثاء.

حيث تأثر زملاء القائد رياض محرز كثيرا برسالة المشجع الذي ألقى رسالته بالدموع.

وطالب المناصر الوهراني من بلماضي واللاعبين تشريف الشعب واقتناص الفوز أمام كوت ديفوار.

وزار “علاء الدين عمراني” الذي تنقل لمدينة دوالا الكاميرونية خصيصا من أجل مناصرة الخضر وفد أبطال إفريقيا بمقر إقامتهم.