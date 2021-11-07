بلماضي يرد على اللاعبين المهمّشين “لن أظلم أي لاعب”

كشف جمال بلماضي عن إمكانية استقدام بعض اللاعبين الجدد مستقبلا، وعن وضعية المتألق سعيود وبعض اللاعبين.

قال بلماضي “المنافسة كبيرة في المنتخب، سعيود لاعب جيد لكن يتواجد في مكانه فيغولي وبولاية، أما عن غشة جيد صحيح، لكن يوجد في مكانة محرز”.

وأضاف “أتابع كل اللاعبين الجزائريين ولا يمكن ان أظلم أي أحد”.

وعن متابعته للاعب زدادكة قال “زدداكة مثلا أتابعه منذ مدة وتكلمت حتى مع موكله لتصحيح بعض أخطائه والنقائص”.

وعن الانتقادات التي تصل بن رحمة في كل مباراة ختم بلماضي ” بن رحمة لاعب من المستوى العالي ولدي ثقة كبيرة في إمكانياته، و اظن انه سيقدم الأفضل مستقبلا”.

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كما أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، انزعاجه الشديد من الشائعات التي تم ربطها مؤخرا بالدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “أمر خطير بالنسبة لي التعرض لصورة لاعب وطني محترف مثل يوسف بلايلي”.

كما أضاف: “هذه المعلومة لم تكن مؤكدة ولا أفهم كيف تم تداولها، هناك أشخاص لا يملكون حدود ولا يحترمون الأشخاص”

وأردف: “لا أريد الحديث عن مؤامرة، تفاجئت كثيرا بهذه الشائعات ولم أشأ الحديث عن ذلك، لا أجد التعبير المناسب لهذا”

وتابع بلماضي: “بلايلي شخص طيب، ويحب الوطن إلى النخاع، وعلى كل شخص أن يتجمل مسؤوليته أمام ضميره، بمثل هذا التصرف”.

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp