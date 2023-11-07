بلماضي يستذكر مع الطلاب مسيرة الخضر في “كان 2019”

سيكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، هذا الخميس الـ 9 نوفمبر الجاري، على موعد مع القاء محاضرة بجامعة الجزائر 3 بدالي براهيم، يستذكر من خلالها مشوار الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وستعرف ورشة العمل التي سينشطها بلماضي، بدعوة من معهد التربية البدنية والرياضية رفقة جامعة الجزائر 3 بدالي براهيم، حضور الطلاب والأساتذة.

وستنطلق ورشة العمل، بداية من الساعة 10:00 صباحا، بعنوان “التحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2019 وعوامل النجاح.”

ويرتقب أن يتطرق مدرب الخضر. لتفاصيل مثيرة حول مشوار المنتخب في نسخة مصر. التي شهدت ثاني تتويج قاري للجزائر، بعد 29 سنة عجاف.