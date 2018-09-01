بلماضي يصدم المحليين ويستدعي أوكيجة وبولاية لأول مرة !

استدعى 25 لاعبا محترفا تحسبا للقاء غامبيا يوم 8 سبتمبر

أبعد بن ناصر، فرحات ومجاني.. عفا عن فغولي وبودبوز وفاجأ بإعادة حساني وتاهارت

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنتخب الوطني، صدم الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، أمس، اللاعبين المحليين الذين كانوا ينتظرون التفاتة منه، وذلك بعدما لم يوجه الدعوة لأي لاعب ينشط في البطولة الجزائرية، في قائمة 25 لاعبا التي كشف عنها تحسبا للتربص التحضيري الذي تتخلله مباراة غامبيا المقررة يوم 8 سبتمبر ببانغي، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

حيث استنجد بلماضي في قائمته باللاعبين المحترفين فقط، ليخالف بذلك كل التوقعات ويناقض حتى نفسه، عندما أكد سابقا بأنه سيفتح الأبواب لجميع اللاعبين، سواء محليين أو محترفين.

كما سار مدرب الخضر عكس تيار سلفه رابح ماجر، الذي كان يعوّل بدرجة أكثر على لاعبي البطولة مقارنة بالمحترفين في الخارج، أو بالأحرى مزدوجي الجنسية وخريجي المدارس الكروية الفرنسية.

وحملت قائمة بلماضي العديد من المفاجآت، أولاها استدعاء ثنائي ماتز الناشط في الدرجة الفرنسية الثانية، فريد بولاية والحارس ألكسندر أوكيجة، لأول مرة.

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كما عرفت عودة العديد من الوجوه القديمة التي كان يتداول مدربو الخضر سابقا على استدعائهم، في صورة المدافعين المحوريين إلياس حساني ومهدي تاهرات، متوسط الميدان مهدي عبيد، عدلان ڤديورة، ورياض بودبوز، ياسين بن زية، محمد سليم فارس، وبعض اللاعبين المغضوب عليهم من طرف الناخب السابق، الذين تم وضعهم في القائمة السوداء.

على غرار الحارس رايس وهاب مبولحي، سفيان فغولي وتايدر، في حين فضل مدرب المنتخب القطري سابقا عدم توجيه الدعوة لبعض الوجوه التي كانت تستدعى بصفة منتظمة، في صورة كارل مجاني، زين الدين فرحات، سفيان هني، بن ناصر وبدرجة أقل آدم وناس.

هذا ورغم أن بعض اللاعبين المحليين اعتادوا على التواجد مؤخرا في قائمة الخضر النهائية، خاصة على مستوى منصب حراسة المرمى، مثل عبد القادر صالحي، فوزي شاوشي.

إلا أن بلماضي فضل إنهاء عهد المحليين في الخضر خلال أول خطوة له، خاصة وأنه لم يستدع حتى اللاعبين المتألقين في الدوري الجزائري، على غرار عبد المومن جابو والمدافع بدران والبقية.

وذلك رغم معاينته بعض لاعبي الأندية المحلية خلال مباريات المنافسة القارية والبطولة.

من جهة أخرى، سينطلق تربص المنتخب الوطني بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، هذا الإثنين 3 سبتمبر، ويدوم إلى غاية 11 من نفس الشهر، أين سيتنقل الخضر على متن رحلة خاصة نحو مدينة بانغي الغامبية يوم الخميس المقبل 6 سبتمبر.

القائمة:

مبولحي رايس وهاب، أوكيجة أكسندر، عز الدين دوخة، ماندي عيسى، بن سبعيني رامي، إسلام سليماني، فغولي سفيان، نبيل بن طالب، سفير تايدر، عدلان ڤديورة، رياض محرز، هلال سوداني، رشيد غزال، مهدي عبيد، رياض بودبوز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، فريد بولاية، ياسين بن زية، محمد سليم فارس، رفيق حليش، جيان مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، مختار بلخيثر، إلياس حساني.