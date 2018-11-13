“بلماضي” يضرب بيد من حديد “المنتخب فوق الجميع”

الرياضة
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“بلماضي” يضرب بيد من حديد “المنتخب فوق الجميع”
بقلم إسماعيل عشاش

دخل المنتخب الوطني أجواء التحضيرات بمركز سيدي موسى، في أجواء جدية لأبعد الحدود، إستعدادا للمواجهة المهمة أمام “الطوغو”، الأسبوع الداخل.

وأظهر الطاقم الفني لـ”الخضر”، بقيادة، جمال بلماضي، إنضباطا كبيرا، مُعتمدا على القاعدة التالية :”المنتخب فوق الجميع، وذلك مهما كانت الظروف”.

وضرب المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري، بيد من حديد في الأيام الماضية، عندما إستبعد بعض الأسماء المُحترفة، لعروضها الضعيفة مع “الأفناك”.

ويترقب الجميع ثمار السياسية المُطبقة من النجم الأسبق لـ”مارسيليا”، والذي يستهدف تدارك السقطة التي تعرض لها في “البنين” الشهر المُنصرم.


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