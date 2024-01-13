بلماضي يغير مكان التدريبات ويبرمج حصة “فيديو”

قرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، تغيير مكان إجراء تدريبات الخضر، الخاصة بمواجهة أنغولا، المقررة بعد غد الاثنين، في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 4، لـ”كان” كوت ديفوار.

وتدربت التشكيلة الوطنية، منذ حلولها بمدينة “بواكي” الإيفوارية، على أرضية ميدان “الثانوية الكلاسيكية”، غير أن بلماضي، فضل إجراء حصة اليوم السبت، بالملعب التابع لفندق إقامة المنتخب.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن الحصة الخاصة بنهار اليوم ستجرى بمقر إقامة الخضر. بمدينة “بواكي” وستخصص للاسترجاع، وكانت البداية بجولة استرخائية صباحا.

مبرزة في السياق ذاته، بأن الطاقم الفني برمج حصة “فيديو” في المساء. على أن تنطلق الحصة التدريبية بداية من الساعة 16:00 (17:00 بتوقيت الجزائر) وتخصص للتمارين الرياضية المائية.

ومع انطلاق العد التنازلي، لمواجهة أنغولا، يبحث بلماضي، عن وضع أشباله في أحسن الظروف. وتحضيرهم من جميع النواحي، من أجل تدشين الـ”كان” بانتصار، وتفادي سيناريو النسخة الماضية، حينما تعادل الخضر، في الافتتاح أمام سيراليون.

