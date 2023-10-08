بلماضي يقرر التربص غرب إفريقيا تحضيرا للـ”كان”

قرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، برمجة التربص الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024، بإحدى بلدان غرب إفريقيا.

وأكد بلماضي، بأن الخضر سيجرون تربصا خاصا بـ”الكان” بإحدى البلدان المجاورة، لساحل العاج، التي ستستضيف النهائيات، وذلك بهدف السماح للاعبين بالتأقلم من الظروف المناخية المتواجدة هناك.

ولم يكشف بلماضي، في ندوته الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بمركز سيدي موسى. تحسبا لوديتي أكتوبر الجاري، أمام الرأس الأخضر يوم الـ 12 ومصر يوم الـ 16، عن البلد الذي سيستضيف تربص الخضر.

غير أن مصادر من داخل مبنى “الفاف” أكدت بأن المنتخب الوطني. سيجري تربصه التحضيري، مطلع جانفي المقبل، بغينيا بنسبة كبيرة، في انتظار إعلان هيئة وليد صادي عن ذلك.