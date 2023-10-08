بلماضي يورّط براهيمي في قضية ابتعاده عن الخضر

أطلق الناخب الوطني، جمال بلماضي، تصريحات مثيرة، بخصوص قضية خروج لاعب الغرافة القطري، ياسين براهيمي، من مخططاته في الفترة الماضية.

وغاب براهيمي، عن الخضر منذ اللقاء المزدوج أمام الكاميرون. المؤهل إلى مونديال، شهر مارس 2022، غير أن تألقه رفقة الغرافة، وتصدره قائمة هدافي الدوري القطري. جعل الجميع يستغرب تهميشه.

ورفع بلماضي، اللبس حول قضية ابتعاد براهيمي عن المنتخب، وقال: “عليكم أن تسألوا اللاعبين إن كانوا يملكون الرغبة في العودة للمنتخب”.

قبل أن يضيف في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، بمركز سيدي موسى: “عليكم أن تقوموا بالتحري جيدا وحينها ستعلمون السبب”.