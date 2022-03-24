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الرياضة

بلماضي يقصف صحفي كاميروني “هذا ما يهمّني فقط اتجاه بلدي”

بقلم عزيز طالبي
بلماضي يقصف صحفي كاميروني “هذا ما يهمّني فقط اتجاه بلدي”
المنتخب الوطني
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ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي على أحد الأسئلة الاستفزازية لأحد الإعلاميين الكاميرونيين في الندوة الصحفية اليوم.

وقال بلماضي “الخسارة في مباريات كأس افريقيا ليس لديها علاقة بمواعيد الفيفا، غدا سنلعب مباراة الفيفا وليس لها علاقة مع مباريات الكان”.

كما ردّ بلماضي على الصحفي بطريقة تهكّمية “شكرا على تنشيطنا الندوة الصحفية بصراحة. لا املك اي ضغط. فقط الضغط هو تشريف راية بلدي و اسعاد الشعب الجزائري”

وختم بلماضي “في حال التعثر أنا لن أتعرض للقتل. لا يهمني منصبي ولا يهمني امر أخر، سوى الدفاع عن بلدي. بلدي فوق الجميع، والبحث عن التأهل إلى المونديال هو الأهم”.

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