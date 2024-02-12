بلماضي يهدد “الفاف” باللجوء إلى “الفيفا”!

هدد الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” باللجوء إلى “الفيفا” من أجل الحصول على كامل مستحقاته.

وكانت “الفاف” قد أعلنت عن نهاية مغامرة بلماضي، على رأس العارضة الفنية للخضر. بسبب الانتكاسات المتكررة في السنوات الماضية، وآخرها الخروج المبكر من “كان” كوت ديفوار.

وكشف مصدر مسؤول لـ “النهار” بأن الناخب السابق، راسل “الفاف” مؤخرا، وأبلغها بنيته في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أجل أقصاه 8 أيام.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن بلماضي، طالب بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

في حين أشارت مصادرنا، إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جددت رفضها لمطالب بلماضي، وتمسكت بمنحه 3 أشهر كتعويض على أقصى تقدير.