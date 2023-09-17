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الرياضة

بلماضي يهني اتحاد العاصمة ويشيد بتضحيات الفريق

بقلم محمد.ل
بلماضي يهني اتحاد العاصمة ويشيد بتضحيات الفريق
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هنأ الناخب الوطني، جمال بلماضي، أسرة اتحاد العاصمة، عقب تتويج الفريق بلقب “السوبر الإفريقي” على حساب الأهلي المصري.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، رسالة لبلماضي، يهنئ من خلالها، لاعبي الاتحاد والطاقم الفني بقيادة عبد الحق بن شيخة، وأيضا كل المسيرين والأنصار، عقب التتويج الإفريقي.

كما حيى الناخب الوطني، جدية وتضحيات والجهود التي بذلتها أسرة الاتحاد، من أجل حصد هذا اللقب، الذي اعتبره إضافة وفخر للكرة الجزائرية، ويفتح الباب أمام تتويجات أخرى مستقبلا.

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