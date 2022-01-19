بلماضي يوجّه رسالة مؤثرة للجماهير ويصف موقعة الفيلة بـ”النهائي”

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية اليوم، أنّه سيقود لاعبيه للقيام بواجبهم اتجاه الألوان الوطنية غدا امام كوت ديفوار. كما وجّه بلماضي رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية “اعلم أن الشعب يدعمنا”. و”هذا ليس أمر جديد بالنسبة لنا. سنقوم بواجبنا اتجاه الألوان الوطنية”. لسنا بعيدين كل البعد عن التأهل. سنسجل هدف فقط. نفتح طريقة اللعب لنا و للمنافس”.

كما أضاف “يجب التأكيد أننا نملك ثقة كبيرة. سنعمل شيء جميل”. في حين اعتبر بلماضي مباراة الغد بمثابة النهائي “مباراة كوت ديفوار لا اعتبرها عادية سنلعبها مثل النهائي..مثلما حدث معنا في 2019”.

وعن المنافس ختم بلماضي “الخصم يملك لاعبين خطرين جدا و سأسعى لوضع خطة تكتيكية للإطاحة بهم. سنلعب الكل في الكل”.

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وتحصّل المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب عربي في الاستفتاء السنوي السابع. الذي ينظمه الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وشارك في الإستفتاء 100 إعلامي رياضي. واعضاء من مختلف الإتحادات وجمعيات الصحافيين الرياضيين العرب الذين شاركوا في التصويت.

كما توّج ياسين براهيمي أحسن لاعب عربي لعام 2021. فيما عاد المرتب الثاني للقطري أكرم عفيف.

وتقدّم “محاربو الصحراء” على كل من المغرب. تونس.قطر. السعودية وفي الأخير مصر.

كما ترأس نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي لجنة الإستفتاء بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العربي، بعملية فرز الترشيحات.