بلماضي يوضح بخصوص مستقبله مع الخضر

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الثلاثاء، عن مستقبله مع المتخب الوطني، عقب اقصائهم المر من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “اتحمل كامل مسؤولية الاقصاء الثاني تواليا للمنتخب، من نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

كما أوضح الناخب الوطني، بخصوص مستقبله مع الخضر: “سنتحدث في هذا الخصوص بعودتنا إلى الجزائر”.

وتابع جمال بلماضي: “لما جئت إلى الجزائر، كان منتخبنا في المركز الـ14 افريقيا، وفي المركز الـ60 عاليما، وحاليا نحن ضمن أفضل 5 منتخبات افريقية”.