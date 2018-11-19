بلماضي يُقدم وعده للجماهير الجزائرية :”لن أعود إلى الوراء”!

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن الأمور الإيجابية التي حققها لاعبوه في الفترة الأخيرة، يجب التمسك بها من هنا فصاعدا.

ووعد التقني الشاب الجماهير الجزائرية، بمواصلة التطور والعمل في المُستوى العالي قائلا :”لن أعود إلى الوراء مُجددا، هذا مفروغ منه”.

وأضاف :”ما تم تحقيقه أصبح في حُكم المضمون، وهذا أمر جيد، وعلينا البناء عليه للبقاء في ريتم مُتصاعد، لقادم التحديات”.

وأصّر المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري، بأن المُضايقات التي تعرض لها هو وعناصره لم تكن مؤثرة، وبأن الإنتصار أنساهم كل شيء.