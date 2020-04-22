بلمداح يراسل جراد: جزائريون مقيمون بالخارج يجدون صعوبة في التسجيل بخدمة الإجلاء

راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة، بلمداح نورالدين، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حول بعض المعوقات التي تواجه الرعايا بالخارج أثناء تسجيلهم في الرابط الخاص بالإجلاء.

وقال بلمداح ” هناك بعض المعوقات التي تواجه الرعايا بالخارج أثناء تسجيلهم في الرابط الخاص بالإجلاء، ومنهم الطلبة حيث لا يملك أغلبهم تذكرة عودة، وبالتالي لا يمكنهم التسجيل”.

وأضاف بلمداح إلى ذلك أفراد من جاليتنا الذين رغم أنهم لديهم إقامة بالخارج وجوازات سفرهم صادرة بالخارج، لكن عددا لا بأس به منهم مقيم بالجزائر مع عائلته، ومنهم من يبيت في الفندق عند مجيئه للخارج.

وتواصل مع النائب، بعض أفراد من جاليتنا المقيمة بالخارج والذين لديهم حالات عائلية إستعجالية تستدعي الدخول الوطن.

والتمس بلمداح من الوزير الأول، أن يتركوا القرار للقنصليات لدراسة هذه الحالات أو إضافتها في الرابط، ليتمكن المسجل شرح وضعيته.

وجدد بلمداح شكره وعرفانه للوزير الأول، على تكفل الدولة المثالي بالرعايا الجزائريين بالخارج، الذين ثم نقلهم للجزائر.