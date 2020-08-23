بلمداح يعلن عن برمجة رحلة لإجلاء الجزائريين من إسبانيا في 28 أوت الجاري

أعلن النائب عن الجالية نورالدين بلمداح عن برمجة رحلة لإجلاء الجزائريين العالقيين بإسبانيا بسبب كورونا يوم الجمعة 28 أوت الجاري.

ونشر بلمداح على صفحته الرسمية في فايسبوك: أبلغكم ببرمجة رحلة إجلاء عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الجمعة 28 أوت من أليكانت نحو وهران.

والسلطات الإسبانية رخّصت للجزائر بنقل المسافرين إليها من مطار الجزائر نحو أليكانت.

حيث سيسمح بالسفر من الجزائر نحو أليكانت لكل من يحملون الجنسية في دولة من الدول الأوروبية أوبطاقة الإقامة بإسبانيا أو بأوروبا ولو كانت منتهية الصلاحية وكذلك من يحملون تأشيرة التجمع العائلي.

فعلى المهتمين بالسفر التواصل سريعا مع الخطوط الجوية الجزائرية للحجز وشراء التذاكر وعودة ميمونة ونترقب الإعلان عن برمجة رحلات إجلاء أخيرة من بعض الدول.