بلمهدي: إذا استقر الوضع الصحي فستُفتح باقي المساجد ونصلي صلاة الجمعة

طمأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، الجزائريين بإعادة فتح باقي المساجد المغلقة إذا توافرت الشروط والأسباب المواتية مع عودة أداء صلاة الجمعة.

ودعا يوسف بلمهدي، في تصريح للإذاعة الوطنية، المواطنين، إلى رفع التحدّي والتقيّد بالبروتوكول الصحي المتخذ ضمن عملية الفتح التدريجي للمساجد التي تتسّع لأكثر من 1000 مصلي.

مطمئنا المواطنين بأنه إذا توافرت الأسباب والشروط اللازمة والمواتية، فسيتم فتح المساجد الأخرى وستقام بحول الله صلاة الجمعة وهكذا نعود إلى حياتنا الطبيعية.

مشيرا في معرض تصريحه للإذاعة الوطنية، بأن هذا الفتح هو فتح تدريجي ومؤقت، لكن إذا توفرت الشروط اللازمة واستقر الوضع الصحي، فسيتم فتح باقي المساجد وسنصلي كل الصلوات في المسجد، بما فيها صلاة الجمعة.