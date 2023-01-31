بلمهدي: إنجاز معهد لحماية المخطوط الديني بمنطقة الساحل وإفريقيا

قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، إن الوزارة ستعرض على الحكومة في القريب العاجل مشروعا لإنجاز معهد لحماية المخطوط الديني يعنى بمنطقة الساحل الإفريقي و إفريقيا.

وأشار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، إلى أن المشروع إستراتيجي. وسيمكن من جمع كل الباحثين و كل الدارسين في المخطوط الديني بالجزائر. من اجل العمل على تامين منطقة السحل من ظاهرة التطرف و العنف و الأفكار الغريبة .

كما أشار بلمهدي من جانب آخر إلى أن الحروب اليوم لم تعد فقط حروب عسكرية. بل هناك جيل جديد من الحروب الفكرية و الاجتماعية. بالإضافة كذلك إلى الكثير من البرامج يراد تطبيقها في كثير من مناطق العالم. و منها تغيير النمط الاجتماعي للمجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية و العربية. والتي تضمنها البيان المتوج لأشغال اتحاد المجالس البرلمانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

و أشاد الوزير بمهدي، بدور الزوايا في تعزيز المرجعية الدينية الوسطية في القارة الإفريقية والعمل الإفريقي. وقال إننا نتقاسم مع دول الساحل الإفريقي نفس العقيدة والسلوك والفقه. وخصوصا الزوايا التي منشأها الجزائر مثل “القادرية” و “التيجانية “.

كما كشف وزير الشؤون الدينية بلمهدي، أن الوزارة تلقت 55 طلب للدراسة في الجزائر بعد قرار رئيس الجمهورية بتقديم منح للدراسة للطلبة الأفارقة خلال استقباله لبعض رموز و قادة الزوايا بالقارة الإفريقية.

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