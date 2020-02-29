بلمهدي: الأئمة على الرأس والعين ومستعدون لفتح قنوات الحوار مع نقابتهم الشرعية

الوطني
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بلمهدي: الأئمة على الرأس والعين ومستعدون لفتح قنوات الحوار مع نقابتهم الشرعية
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي أن  مصالحه تكن كل الإحترام للأئمة وتأخذ مطالبهم بعين الإعتبار وتعمل على حلها من خلال حوار مع ممثليهم الشرعيين.

وأضاف ذات المتحدث  خلال كلمته التي ألقهاها اليوم خلال اشرافه على افتتاح اليوم التحسيسي حول السلامة المرورية بدار الإمام أن قنوات الحوار مفتوحة مع الأئمة من خلال نقابتهم التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريينن مشيرا إلى أن الأئمة اليوم يعانون مشكل تمثيل نقابي.

ولعل من ابرز المطالب التي رفعها بلمهدي قال أن مشكل السكن واحتياجات الأئمة على المستوى الوطني لاتتجاوز 7 ألاف سكن ومصالح دائرته الوزارية استطاعت أن توفر 6200 سكن و الباقي سيتم  توفيره بالتنسيق مع المصالح المختصة.


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