بلمهدي: الأئمة لعبوا دورا كبيرا أثناء جائحة كورونا

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ، أن الأئمة لعبوا دورا كبيرا أثناء جائحة كورونا، خاصة من خلال الخطاب الديني.

وأضاف خلال زيارته لولاية تيزي وزو، أن السفيرة البريطانية بالدور الكبير الذي يقوم به الأئمة عندما ذكرت أثناء استقباله لها مؤخرا، أن بلدها استعان بالائمة لتخفيف الفوبيا عند ابريطانيين.

كما دعى الوزير الأئمة للاستمرار في احترام البروتوكول، ونشر رسالة التضامن والخير والمحبة بين الناس في شهر رمضان.

كما نفى الوزير جملة وتفصيلا وجود تعليمة بمحاسبة الإمام الذي يتعدى نصف ساعة في صلاة التراويح، و انه سيتم مقاضاته.