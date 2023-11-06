بلمهدي: التحضير جيدا لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على ضرورة التحضير الجيد لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية التي تعتزم الوزارة تنظيمها.

وأشار بلمهدي خلال إجتماع تنسيقي مع إطارات الإدارة المركزية في إطار متابعة تنفيذ خارطة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. أهمية التحضير الجيد لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية التي تعتزم الوزارة تنظيمها.

وكما أضاف الوزير بلمهدي إلى أنه تم افتتاح السنة التكوينية والندوة الوطنية لإطارات الوزارة. وكذا ملتقى الفقه المالكي ومسابقة الإقراء الالكتروني. مؤكدا “إيلاء أهمية خاصة لملفي الرقمنة والإعلام في القطاع”.