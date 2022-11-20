بلمهدي: الدور التوعوي للأئمة يندرج في صلب الخطاب المسجدي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الدور التوعوي للأئمة من مختلف المخاطر التي يمكن أن تعترض المواطن في حياته اليومية. يندرج في صلب الخطاب والرسالة المسجدية في الجزائر.

وقال بلمهدي خلال يوم إعلامي حول “آليات الوقاية من حوادث الاختناق بالغاز”. نظمته الوزارة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وشركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز. تحت شعار “الوعي أساس الوقاية”. أن دور الأئمة التوعوي من مختلف المخاطر التي يمكن أن تعترض المواطن في حياته اليومية. يندرج في صلب الخطاب المسجدي في الجزائر”.

كما أضاف بأن خطب الجمعة والدروس المسجدية اليومية. بالإضافة كذلك إلى الدروس التي تقدم عبر مختلف معاهد التكوين. و المراكز الثقافية الإسلامية والمدارس القرآنية والزوايا. عدا عن مضمونها الفقهي والديني المعتاد. تحرص على رفع نسبة الوعي من مختلف المخاطر التي تتهدد المواطنين في حياتهم و ممتلكاتهم و سبل الوقاية منها”.

وحث المسؤول الأول عن القطاع في ذات الصدد الأئمة على تناول في خطاباتهم. لكل ما من شأنه أن يساهم في التوعية من مخاطر تسرب الغاز الذي يودي سنويا بعشرات الأرواح. مشدّدا على إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الموضوع من باب الواجب الشرعي في الحفاظ على الروح البشرية.

كما أشار بلمهدي إلى تواصل العمل مع مختلف الشركاء لتنظيم وتعميم الحملات التحسيسية والأيام الدراسية. بمختلف هياكل القطاع الديني عبر جميع ولايات الوطن وضمن برامج محددة. تهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع في العمل التوعوي من مخاطر تسرب الغاز.

كما قال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية رابح بن محي الدين. أن المديرية تعمل على تكثيف العمل التحسيسي للوقاية من مخاطر تسربات الغاز. ضمن الحملة الوطنية التي شرعت فيها للوقاية من الأخطار المتصلة بموسم الشتاء. مشيرا إلى أن آخر حصيلة لحوادث الاختناق بالغاز تفيد بوفاة عشرة أشخاص وانقاذ 250 آخرين”.

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