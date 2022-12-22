بلمهدي: السعي متواصل لرفع تعداد مؤطري المساجد من مختلف الرتب

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن دائرته الوزارية تسعى وبشكل متواصل لرفع تعداد مؤطري المساجد من مختلف الرتب. إلى جانب التكوين وتحسين المستوى المستمر للقائمين على ذات المرافق الدينية”.

كما أضاف بلمهدي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه لتحسين تأطير تلك الهياكل “سيتم العمل على فتح مناصب مالية جديدة”. “مع تشجيع التحاق فئة الشباب بمختلف معاهد تكوين الأئمة التابعة للقطاع”. و”مواصلة العمل بالتنسيق مع وزارة التربية لمعادلة الشهادات بالنسبة لمنتسبي الزوايا لتمكينهم من دخول معاهد التكوين”. فضلا “عن مواصلة العمل لإدماج القائمين بالإمامة في مناصبهم”.

وقال الوزير، إن”قطاعه يولي أهمية بالغة لتحصين الجبهة الداخلية للوطن من خلال المؤسسات الواقعة تحت وصايته”. و”هو ما يتجسد في نشاط المجالس العلمية ومجالس اقرأ وسبل الخيرات الملحقة بالمساجد”.

كما كشف عن قيام “المؤسسة المسجدية بتقديم خلال يوم الجمعة فقط نحو 3 ملايين درس وخطبة تتمحور حول مسالة أخلقة الحياة العامة”. إضافة إلى “فحواها الشرعي والفقهي”.

وأكد أن الوزارة “تحرص على تفعيل دور هذه المجالس”. مشيرا أن “قطاعه وضمن أولى اهتماماته انطلاقا من خريطة طريقه المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة يعمل على تحقيق وحدة دينية جامعة”. “تحمي النسيج المجتمعي من التفكك والتمزق”.

وأضاف الوزير بلمهدي:”نعمل على تفعيل دور المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد بالولايات في توحيد الفتوى وفق المرجعية الدينية”. كما “أن كل الجهود منصبة على التأطير الديني للجالية الجزائرية بالخارج”. و”خصوصا الشباب منهم قصد توطيد صلتهم بدينهم ووطنهم”.

كما أبرز أن “كل هذه النشاطات وغيرها تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية للمجتمع”. و”إرساء قواعد المرجعية الدينية الوطنية تحقيقا للأمن الفكري وحماية للمواطنين من الأفكار الدخيلة”.