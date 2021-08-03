بلمهدي: الفتوى عامل إستقرار.. وآلية من آليات تسيير الأزمات

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، أن الفتوى تعتبر عامل إستقرار، وآليــة من آليات تسيير الأزمات التي تمر بها الشعوب والأمم. باعتبارها تستجيب للمتغيرات الزمانية والمكانية، وتستوعب الوضعيات المختلفة للأفراد والجماعات، وتسترشد برأي الخبراء كما حصل في جائحة كورونا.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك وزير الشؤون الدينية خلال يومي 2 و3 أوت الجاري في فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي السادس بالقاهرة. تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي ـ تحديات التطوير وآليات التعاون». بجمهورية مصر العربية. حيث ركز الوزير على قيمة الفتوى في حياة المجتمع المسلم. مبينا ضرورة تحلي من يتصدر لها بكفاءات أساسية وشروط موضوعية.

وأضاف الوزير، أن الأمة الإسلامية في هذا الظرف الدقيق مدعوة إلى أن تتكاتف جهودها. وأن تتبنى الخطاب الديني الموسوم بالوسطية والاعتدال الذي يقي من التطرف والحروب الافتراضية. مضيفا أن الجزائر لها تجربة في التعامل مع التطورات الرقمية وعلاقتها بالفتوى والفقه. لا سيما التركيز على التجربة الإيجابية التي عرفتها اللجنة الوزارية للفتوى خلال جائحة كورونا. ومساعيها الحثيثة في مرافقة المجتمع الجزائري لتجاوز هذه الأزمة الصحية التي أصابت المجتمع البشري كله.

وأوضح أن اللجنة الوزارية للفتوى عالجت في بياناتها التي بلغت 31 بيانا وإلى التأصيل العلمي الفقهي الذي تميزت به، دون أن تغفل التنسيق الواضح مع مختلف المؤسسات والشركاء. خاصة اللجنة العلمية الطبية لمتابعة ورصد فيروس كورونا. مضيفا أن عمل اللجنة متواصل في خدمة المجتمع. في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في إطـار برنامج عمل الحكومة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.